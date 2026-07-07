Im aktuellen invidis Jahrbuch 2026 beschreibt Florian Rotberg fünf Entwicklungen, die den Digital Signage-Markt derzeit am stärksten prägen. Denn: Was lange als vergleichsweise stabile Wachstumsindustrie galt, muss sich heute auf permanente Disruption einstellen.

Polykrise trifft die Branche: Steigende Energiekosten, instabile Lieferketten, Handelskonflikte und geopolitische Spannungen verändern die Rahmenbedingungen für Hersteller, Integratoren und Softwareanbieter. Besonders Europa spürt die Auswirkungen: Ein Überangebot an LCD- und LED-Hardware drückt die Margen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. China baut Dominanz aus: Chinesische Konzerne wie TCL, Hisense und BOE kontrollieren zunehmend die entscheidenden Produktionskapazitäten für Displays und LED-Technologie. Gleichzeitig verschwimmen die Grenzen zwischen Herstellern, OEMs und Markenanbietern. Die Machtverhältnisse in der globalen Displayindustrie verschieben sich nachhaltig. AI verändert die Spielregeln: Der weltweite AI-Boom hat Speichermodule und Rechenleistung zu strategischen Ressourcen gemacht. Die Folge: steigende Hardwarepreise und neue Herausforderungen für Projektkalkulationen. SaaS unter Druck, Integratoren im Wandel: Während AI-Agenten traditionelle Softwaremodelle infrage stellen, geraten auch Digital-Signage-Plattformen unter Veränderungsdruck. Gleichzeitig gewinnen große IT-Service-Provider Marktanteile, da globale Rollouts, Lifecycle-Management und Finanzierung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Resilienz wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor: Trotz aller Herausforderungen wächst die Nachfrage nach Digital Signage weiter. Doch die Branche ist erwachsen geworden: Margen sinken, Komplexität steigt und externe Schocks gehören zum Alltag. Künftig werden nicht die optimistischsten Unternehmen gewinnen, sondern die widerstandsfähigsten.

Wie die fünf Entwicklungen die Branche in den kommenden Jahren prägen werden, welche Risiken Integratoren und Hersteller unterschätzen und warum invidis von einer echten „Zeitenwende“ für Digital Signage spricht, lesen Sie im vollständigen Beitrag im aktuellen invidis Jahrbuch 2026. Laden Sie sich in unserer Download-Sektion Ihre Version herunter!