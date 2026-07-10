Vor zwei Jahren übernahm der europäische Digital Signage-Player Zetadisplay denn britischen Integrator Beyond Digital Solutions, vor einem Jahr wurde aus dem Unternehmen Zetadiaplay UK. Nun hat das Unternehmen mit Ian Brimer einen neuen Country Director ernannt.

Ian Brimer bringt umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen digitale Technologie, betriebliche Transformation und Geschäftswachstum mit, um die nächste Expansionsphase des Unternehmens zu unterstützen. Seine Erfahrung umfasst die Integration übernommener Unternehmen, die Standardisierung von Abläufen in mehreren Ländern sowie die Leitung globaler Teams in Europa, Nordamerika und Australien.

Als Country Director wird Ian Brimer das britische Geschäft von Zetadisplay leiten und eng mit Kunden, Partnern und dem gesamten europäischen Führungsteam zusammenarbeiten, um die Position des Unternehmens in Schlüsselbranchen wie Verkehr, Einzelhandel und Retail Media weiter zu stärken.

Das Europa-Playbook

Zetadisplay gibt an, dass in das UK-Geschäft weiterhin investiert und die Position als einer der führenden Full-Service-Anbieter für Digital Signage in Europa ausgebaut werden soll.

Mit der Ernennung eines Country Directors folgt Zetadisplay seinem Playbook, das es nach Übernahmen auch in anderen Ländern angewandt hat, jüngst in Österreich mit dem Rebranding von Peakmedia zu Zetadisplay Austria und der Ernennung von Marcel Schramm zum dortigen Country Director.

Daniel Nergård, CEO von Zetadisplay, kommentiert: „Ian bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Geschäftsführung und operatives Management aus dem europäischen Verkehrstechnologiesektor mit und hat bereits erfolgreich Lösungen für das digitale Fahrgasterlebnis sowie datengesteuerte Plattformlösungen für Bahnbetreiber in zahlreichen internationalen Märkten umgesetzt. Seine Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams, bei der Integration von Unternehmen und bei der Förderung nachhaltigen Wachstums macht ihn zu einer hervorragenden Besetzung für Zetadisplay, während wir unser Geschäft in Großbritannien weiter ausbauen.“

Ebenfalls neu bei Zetadisplay UK ist Simon Basford als Operations Manager. Er soll die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens in Großbritannien leiten und dessen Projektabwicklungskapazitäten weiter stärken . Simon Basford ist für den Aufbau und die Leitung des Projektteams verantwortlich und arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um Projekte adäquat umzusetzen. Zudem arbeitet er eng mit Kollegen in ganz Europa zusammen, um ein skalierbares Betriebsmodell zu schaffen.