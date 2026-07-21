Die Lieferplattform Wolt warb zum Finale der Fußball-WM auf Deutschland größter DooH-Fläche am Hamburger Hauptbahnhof. Zwei Slogans auf The Whale erreichten dabei 450.000 Bruttokontakte in einer Woche. Die Kampagne entstand mit den Agenturen Dentsu und It Works Group.

Die beiden Claims „Hurra! Hurra! Die Lieferung ist da!“ und „You’ll never eat alone“ spielen auf beliebte Fangesänge an. Wolt-typisches Blau und die bekannten Papiertüten, in denen die Bestellungen geliefert werden, rundeten die zwei Motive ab.

Die Kampagne zum Endspiel markiert den Endpunkt der WM-Kampagne von Wolt. Bereits während des Turniers spielte die It Works Group unterschiedliche Werbungen je nach Spielpaarung und -verlauf aus. „Hip, Hip, Harira“ spielt auf das in Algerien und Marokko beliebte Suppengericht an. Siege der englischen Nationalmannschaft wurden unter anderem mit „Play hard, Pie hard“ oder „Food Bowl’s Coming Home“ begleitet.

„Sportgroßereignisse schaffen Momente mit außergewöhnlicher Aufmerksamkeit. Mit programmatischer Außenwerbung lassen sich diese Emotionen heute für Marken nutzbar machen – vom Spielereignis bis zur großflächigen Inszenierung auf Premium-Screens wie The Whale“, sagt Julia Schleunung, CEO der It Works Group.

Wolt auch mit TV-Kampagne

Auch im TV war Wolt während der Weltmeisterschaft präsent. Unter dem Slogan „Alles, was Fußball liefert“ sahen Fans einen Spot aus Point-of-View-Perspektive eines Lieferanten.

Besonders interessant: Die Marken Wolt, Deliveroo und Doordash zeigten alle fast die gleichen Inhalte für ihre jeweiligen Spots. Dabei wurden nur die ikonischen Liefertüten ausgetauscht.

Der Mutterkonzern der drei Marken Doordash war offizieller Sponsor der Fifa bei der WM 2026. Hier kann man sich die Werbespots von Wolt, Deliveroo und Doordash ansehen.