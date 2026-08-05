Cittadino hat einen weiteren Flughafen für die programmatische Vermarktung digitaler Werbeflächen gewonnen. Ab sofort zählt der Flughafen Köln/Bonn zum Portfolio des DooH-Vermarkters.

Werbetreibende und Agenturen erhalten damit Zugriff auf die digitalen Screens des Flughafens und können sie über die Cittadino-Plattform in bundesweite Digital-out-of-Home-Kampagnen einbinden. Für das Unternehmen ist es der zehnte Airport-Standort.

Der Flughafen Köln/Bonn gehört mit jährlich über 10 Mio. Passagieren zu den größten Verkehrsknotenpunkten des Landes. Er ist einer von wenigen deutschen Airports mit durchgehendem Betrieb und bedient damit ein breites Publikum, von Business- bis Freizeitreisenden.

Neun großflächige Videowalls angebunden

Konkret werden neun großflächige Videowalls sowie 25 weitere digitale Screens in den öffentlichen Bereichen und in den Ankunfts- sowie Abflugzonen des Flughafens ins programmatische Angebot aufgenommen.

„Mit dem Flughafen Köln/Bonn ergänzen wir unser Airport-Angebot um einen weiteren reichweitenstarken und mediastrategisch besonders relevanten Standort in Nordrhein-Westfalen“, sagt Christian Helbig, Director Sales bei Cittadino.

Der Airport-Standort reiht sich in Cittadinos Werbe-Ökosystem ein, zu dem neben Flughäfen auch Autobahn-Raststätten, Sanifair-Standorte und Tankstellen zählen. Hinzu kommt das At-Retail-Segment mit Screens in Einkaufszentren, im Lebensmittelhandel und in Baumärkten. Über diese Touchpoints lassen sich Kampagnen bundesweit und über verschiedene Alltagssituationen hinweg steuern.