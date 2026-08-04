Jan Kubitza ist neuer Business Manager DACH bei M-Cube. Er ergänzt das Team am Frankfurter Standort des Integrators und beginnt zum 1. August 2026.

Für seine neue Stelle bringt Jan Kubitza Erfahrung im Sales-Bereich mit. Zuletzt war er Senior Sales Professional für den deutschen Digital Signage-Markt bei Solo X Group. Davor war er bei Scala tätig, wo er als Sales Manager DACH Teil des Vertriebsteams der Stratacachce-Gruppe war.

M-Cube fokussiert Deutschland

Damit will der europäische Integrator seine lokalen Kapazitäten in der Region weiter stärken. Im Juni 2026 erklärte CEO Gianluca Pasquali gegenüber invidis, dass der Fokus des Unternehmens zunehmend auf Deutschland gerichtet sein soll. Dabei wolle man den Erfolg aus anderen Ländern in der Bundesrepublik wiederholen.

M-Cube will als End-to-End-Dienstleister in Digital Signage und Anbieter von Instore-Mediennetzwerken in Retail seine Präsenz in der DACH-Region weiter stärken. Dabei stellte man dieses Jahr Markus Deserno als Country Manager für DACH ein.

Sebastian Stang, der bereits seit 2022 Business Manager bei M-Cube ist, Markus Deserno bilden damit das Führungsteam für den M-Cube-Standort in Frankfurt. Jan Kubitza verstärkt das dortige Sales-Team.

„Mit Jan Kubitza verstärken wir unser Business‑Manager‑Team in DACH um zusätzliche Digital‑Signage‑Vertriebserfahrung“, sagt Markus Deserno, Country Manager DACH bei M‑Cube.