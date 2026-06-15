Markus Deserno tritt die Nachfolge von Marcus Taubert an, der zuvor als Business Director für die DACH-Region tätig war. Letzterer gehörte dem Unternehmen seit 2020 an – nach der Übernahme von Storever durch M-Cube für 15 Millionen Euro – und entschied sich, das Unternehmen auf eigenen Wunsch zu verlassen.

Branchenexperte mit Integrator-Hintergrund

Markus Deserno verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Digital Signage und Retail-Technologie. Er ist als Gründer von Seen Media bekannt, einem Unternehmen, das er gemeinsam mit Stefan Knoke zu einem der führenden europäischen Integratoren mit Schwerpunkt auf der Softwareplattform Scala entwickelte. Das in Aachen ansässige Unternehmen entwickelte sich zu einem wichtigen Akteur auf dem DACH-Markt, bevor es vor rund zehn Jahren von Gundlach übernommen und 2019 Teil der Umdasch Group wurde.

Nach seiner operativen Laufbahn wechselte Deserno in beratende Funktionen. Seit 2021 war er Partner bei invidis impact und unterstützte dort mehr als zwei Dutzend Unternehmen aus den Bereichen Digital Signage und Retail-Technologie bei Business Development und Marktpositionierung.

Rückkehr in eine operative Führungsrolle

Mit seinem Wechsel zu M-Cube kehrt Markus Deserno in eine operative Rolle bei einem der größten europäischen Digital-Signage-Integrationsunternehmen zurück. Sein Fokus liegt auf dem Ausbau der Präsenz von M-Cube in den deutschsprachigen Märkten sowie der Weiterentwicklung des End-to-End-Angebots für Einzelhandelskunden.

„Es hat mich gereizt, wieder operativ tätig zu werden“, sagt Deserno. „Ich freue mich sehr darauf, M-Cube auch in Deutschland zu einem führenden Integrator auszubauen. Das Potenzial für End-to-End-Anbieter, die Einzelhandelskunden ganzheitliche Lifecycle-Lösungen bieten können, ist enorm.“

Strategische Bedeutung der DACH-Region

Für M-Cube ist die Verstärkung der Führungsebene in der DACH-Region ein strategischer Schritt. Deutschland, Österreich und die Schweiz bilden den wichtigsten europäischen Markt für Digital Signage- und Retail-Technologie-Lösungen; zudem steigt die Nachfrage nach skalierbaren, datengestützten und zentral verwalteten Kommunikationsplattformen. Das Unternehmen baut seine Präsenz in Europa durch Übernahmen und organisches Wachstum aus und positioniert sich dabei als Full-Service-Integrator, der die Bereiche Beratung, Implementierung, Content und Managed Services abdeckt. Die Integration von Storever war ein entscheidender Schritt beim Ausbau der Marktpräsenz in Mitteleuropa; die Ernennung von Markus Deserno unterstreicht den verstärkten Fokus auf die Wachstumsbeschleunigung in dieser Region.

Dank seiner fundierten Marktkenntnisse, seines etablierten Netzwerks sowie seiner Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Integrationsunternehmen soll Markus Deserno eine zentrale Rolle dabei spielen, die Wettbewerbsposition von M-Cube gegenüber globalen Systemintegratoren und lokalen Spezialisten zu stärken.