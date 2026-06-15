Der europäische Digital Signage-Markt befindet sich im Wandel. Die Wettbewerbsdynamik verändert sich, da traditionelle Integratoren zunehmend unter Druck durch plattformbasierte IT-Anbieter geraten. Gleichzeitig definieren neue Anwendungsbereiche – wie Retail-Media-Netzwerke und datengestützte In-Store-Kommunikation – die Kundenerwartungen neu.

Für M-Cube spielt dieser Marktwandel genau seinen Stärken in die Hände. „Wir sind einer der führenden europäischen End-to-End-Plattformpartner für digitale In-Store-Erlebnisse und erzielen hervorragende Ergebnisse sowie Wachstum für unsere Kunden“, sagt CEO Gianluca Pasquali.

Das Unternehmen hebt sich bewusst von klassischen Integratoren ab, indem es die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Von Strategie und Design über eigene Softwarelösungen und Implementierung bis hin zum laufenden Betrieb positioniert sich M-Cube als Partner für den gesamten Lebenszyklus.

„Wir sind der End-to-End-Partner für unsere Kunden und bieten alles aus einer Hand – vom Design über die Umsetzung bis hin zum Rollout“, ergänzt Gianluca Pasquali.

Mit einem Jahresumsatz von rund 70 Millionen Euro zählt M-Cube zu den größten auf Digital Signage spezialisierten Integratoren in Europa.

Retail Media und AI als Wachstumstreiber

Ein wesentlicher Wachstumstreiber der vergangenen Jahre war die Einführung von Retail-Media-Netzwerken, insbesondere bei großen Supermarktketten. Diese Projekte spiegeln einen umfassenderen Wandel wider: weg von isolierten Screen-Installationen hin zu integrierten Medienplattformen im Ladenumfeld.

„Wir planen und betreiben In-Store-Mediennetzwerke für unsere Kunden auf Augenhöhe und in partnerschaftlicher Zusammenarbeit“, erklärt Gianluca Pasquali und betont dabei den kooperativen Ansatz mit dem Einzelhandel.

Neben Retail Media erweist sich künstliche Intelligenz als Schlüsselfaktor für die Skalierung von Dienstleistungen und die Steigerung der Relevanz von Inhalten. M-Cube hat gezielt in diesen Bereich investiert, unter anderem in sein hauseigenes Content-Studio in Mailand, wo zunehmend AI-gestützte Arbeitsabläufe für die Produktion von Digital-Signage-Inhalten zum Einsatz kommen. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen über sein „Music Competence Center“ in Triest AI-gestützte Musiklösungen für den stationären Handel und erweitert damit seine Expertise über die visuelle Kommunikation hinaus auf das gesamte Instore-Erlebnis. M-Cube begann ursprünglich als Anbieter von Instore-Musik – ähnlich wie viele Wettbewerber.

Fokus auf Deutschland

Trotz einer starken Marktposition in Italien, Frankreich, den Benelux-Ländern und Großbritannien fehlte M-Cube in Deutschland bislang eine vergleichbare Präsenz. Angesichts der Größe und strategischen Bedeutung dieses Marktes hat dies nun Priorität.

„Wir verfolgen in Deutschland dieselbe Strategie. Wir wollen den Erfolg auf Europas größtem Digital-Signage-Markt wiederholen“, sagt Gianluca Pasquali.

Die Wachstumsziele unterstreichen diesen Anspruch. „M-Cube setzt voll auf Wachstum – wir planen, unseren Umsatz in den nächsten drei Jahren zu verdoppeln.“

Die Kombination aus großen Einzelhandelsketten, starken Marken und dem wachsenden Interesse an Retail Media macht Deutschland zu einem zentralen Schauplatz für Digital-Signage-Anbieter. Gleichzeitig ist der Markt stark umkämpft und fragmentiert, was sowohl lokales Fachwissen als auch skalierbare Umsetzungskompetenz erfordert.

Markus Deserno leitet die Expansion

Um diese nächste Phase voranzutreiben, hat M-Cube Markus Deserno als Director DACH verpflichtet. Diese Personalentscheidung ist ein zentraler Bestandteil der Expansionsstrategie des Unternehmens in der Region.

„Der Schlüssel zur Marktexpansion ist die Ernennung von Markus Deserno zum Director DACH“, erklärt Gianluca Pasquali. „Uns hat Markus’ unternehmerische und professionelle Herangehensweise sofort überzeugt. Mit ihm sind wir bereit, das Unternehmen auch in der DACH-Region auszubauen. Markus bringt pragmatisches Know-how und tiefgreifende Marktkenntnisse mit.“

Markus Deserno gilt als eine der erfahrensten Persönlichkeiten der europäischen Digital-Signage-Branche und verfügt über Expertise sowohl in der Systemintegration als auch in der Beratung. Seine Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung von Unternehmen dürfte die Entwicklung von M-Cube in einem Markt beschleunigen, der sowohl strategische Weitsicht als auch operative Umsetzungsstärke verlangt.