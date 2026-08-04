Die Getränkemarke Vilsa startet eine neue Kampagne mit dem Moderator Klaas Heufer-Umlauf sowie dem Streaming-Star Pappaplatte. Dabei wird mit H2-Obst ein neues Erfrischungsgetränk beworben.

Die Aktivierung läuft dabei über vier Bewegtbildformate: Digital-out-of-Home, Connected TV, Social Media und Streaming sowie Online. Dabei wird im August 2026 der erste Spot auf DooH ausgespielt. Im September und Oktober kommen dann die weiteren Formate hinzu, bevor der Content über alle Kanäle ab November läuft.

Sowohl Klaas Heufer-Umlauf als auch Pappaplatte werden zudem Werbung auf ihren Social-Media-Kanälen machen.

Beim Kreativkonzept arbeitete nach Angaben von Vilsa Klaas Heufer-Umlauf selbst mit. Die Umsetzung der Kampagne verantwortet Florida Reklame.

Kampagne soll bis an POS wirken

Auch im Retail-Bereich soll die Kampagne eine Bühne bekomme. Dabei soll laut Vilsa H2-Obst am Point of Sale in Szene gesetzt werden. Damit steht die Aktivierung für eine crossmediale und ganzheitliche Aktivierung im Marketing.

Außerdem gibt es ein Gewinnspiel, bei dem man seinen Kassenbon hochlädt. Der Hauptpreis: Ein Meet-and-Greet mit Klaas Heufer-Umlauf und Pappaplatte.