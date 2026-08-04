Der Bundesverband Aussenmedien, BAM, startet am 25. August 2026 die nächste Ausgabe seiner DooH-Academy. Die virtuelle Vortragsreihe führt in sechs Terminen durch zentrale Themen von Digital-out-of-Home. Externe und interne Referenten vermitteln dabei praxisnahes Wissen für den Arbeitsalltag.

Bis zum 29. September 2026 finden jeweils dienstags von 10:30 bis 12:00 Uhr sechs 90-minütige Teams-Sessions statt. Seit dem Start vor sechs Jahren zählte die Academy-Reihe nach Angaben des Veranstalters bereits mehr als 3.000 Teilnehmer aus Mitgliedsfirmen, Spezialmittler- und Media-Agenturen sowie von Werbungtreibenden.

Den Stundenplan gibt es hier in der Übersicht. Änderungen behält sich der BAM vor.

Die Inhalte reichen von Reichweiten- und Kontaktberechnung in der Media-Analyse Out of Home und bei Public & Private Screens bis zu Praxisbeispielen für Programmatic-Buchung per SSP und DSP. Zwei Termine widmen sich AI-gestützter Zielgruppenplanung und Buchung, ein weiterer der Kreation dynamischer DooH-Spots. Zum Abschluss blickt die Reihe auf internationale Entwicklungen und Zukunftstrends.

Die Academy richtet sich an Personen mit DooH-Erfahrung, die sich einen aktuellen Überblick verschaffen möchten. Ein Early-Bird-Ticket kostet bis zum 11. August 49 Euro, danach steigt der Preis auf 69 Euro. Die Anmeldung ist über die BAM-Website möglich.