JC Decaux ist mit solidem Rückenwind in das Jahr 2026 gestartet. Der weltweit größte Out-of-Home-Anbieter erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von knapp zwei Milliarden Euro. Organisch entspricht das einem Plus von 5,7 Prozent – sowohl im Halbjahr als auch im zweiten Quartal. Damit lag das Wachstum über den eigenen Erwartungen.

Der wichtigste Treiber bleibt Digital Out of Home. Die digitalen Umsätze legten organisch um 14,5 Prozent zu und erreichten 42,8 Prozent des Konzernumsatzes. Im zweiten Quartal lag der Digitalanteil bereits bei 43,7 Prozent. JC Decaux verweist dabei auf den selektiven Ausbau digitaler Screens an Premium-Standorten sowie auf datengetriebene und programmatische Angebote.

Programmatic wird vom Nebenthema zum relevanten Umsatzblock

Besonders dynamisch entwickelte sich das programmatische Geschäft. Die Programmatic-DooH-Umsätze stiegen organisch um 30,9 Prozent auf 102,8 Millionen Euro. Damit entfallen inzwischen 12,3 Prozent der digitalen Umsätze auf Programmatic.

Für JC Decaux ist das mehr als ein zusätzlicher Vertriebskanal. Mit Viooh positioniert sich der Konzern als Plattformanbieter im globalen DooH-Ökosystem. Die SSP ist laut Unternehmen in 46 Ländern aktiv, mit 50 DSPs verbunden und arbeitet mit 49 externen DooH-Netzwerkbetreibern zusammen. Ebenfalls Teil des Plattform-Ökosystems ist Displayce, das in 79 Ländern aktiv und mit acht externen SSPs verbunden ist.

Die Entwicklung bei JC Decaux, Ströer und Co. zeigen, dass Programmatic DooH nicht mehr nur ein Experimentierfeld für einzelne Kampagnen ist. Bei den großen Netzbetreibern wird es zu einem messbaren Bestandteil des Digitalgeschäfts – und damit auch zu einem wichtigen Hebel für Auslastung, Yield-Management und neue Budgets.

Mehr Umsatz, deutlich mehr Ergebnis

Auch finanziell konnte JC Decaux stärker zulegen als beim Umsatz allein. Das operative Ergebnis stieg um 16,8 Prozent auf 359 Millionen Euro. Die operative Marge erreichte 18,4 Prozent und verbesserte sich damit um 190 Basispunkte. Das wiederkehrende EBIT wuchs um 53,5 Prozent auf 136,2 Millionen Euro.

Der Nettogewinn auf Konzernebene legte dank Sondereffekte um 84,7 Prozent auf 140,1 Millionen Euro zu. Ohne den Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf von APG|SGA-Anteilen lag das Plus bei 23,3 Prozent.

Nach Geschäftsbereichen bleibt Stadtmöblierung der größte Umsatzträger. Das Segment wuchs organisch um 7,3 Prozent auf rund eine Milliarden Euro. Transportmedien kamen auf 690 Millionen Euro und ein organisches Plus von 5,3 Prozent. Billboard wuchs nur leicht um 0,8 Prozent auf 261 Millionen Euro, profitierte aber von höherer Profitabilität in stärker digitalisierten Märkten.

Nordamerika profitiert von der Fußball-WM

Regional kamen die stärksten Impulse aus Nordamerika und Großbritannien, beide mit zweistelligem organischem Wachstum. In Nordamerika half zusätzlich die Fifa-Weltmeisterschaft 2026. Asien-Pazifik wuchs um 2,3 Prozent, inklusive eines niedrigen einstelligen Wachstums in China. Frankreich lag mit minus 1,9 Prozent im Minus, vor allem wegen einer hohen Vergleichsbasis bei nicht werbebezogenen Umsätzen.

Belastend wirkte der Nahe Osten. In der Region „Rest of the World“ lag das Wachstum bei drei Prozent; ohne Nahosteffekte hätte es laut JC Decaux bei 18,3 Prozent gelegen. Besonders im Transportgeschäft zeigte sich hier Gegenwind.

Ausblick: weiter Wachstum, aber vorsichtiger Ausblick

Für das dritte Quartal erwartet JC Decaux ein organisches Umsatzwachstum von rund 5 Prozent. Gleichzeitig verweist das Unternehmen weiter auf makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten.

Für die DooH-Industrie ist die Botschaft dennoch eindeutig: Wachstum entsteht aus digitaler Inventarisierung, datenbasierter Vermarktung und programmatischer Nachfrage. JC Decaux zeigt im ersten Halbjahr 2026, dass diese Entwicklung nicht nur Umsatz bringt, sondern auch die Profitabilität des Netzgeschäfts verbessert.