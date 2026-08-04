Seeding Alliance, ein Tochterunternehmen des deutschen Marktführers in der Außenwerbung, bringt mit der AI Conversational Story ein neues Werbeformat auf den Markt. Es ist nach Unternehmensangaben das erste skalierbare Native-Format mit integrierter AI-Beratung. Nutzer kommunizieren dabei direkt und dialogbasiert mit der Marke, statt statische Werbetexte zu lesen.

Im Use-Case öffnet sich nach einem Klick auf einen Native Teaser ein Werbemittel mit integriertem AI-Chat. Darin können User Fragen stellen – zu den Preisen, Voraussetzungen oder individuellen Szenarien. Die AI antwortet dabei laut Seeding Alliance ausschließlich auf Basis vordefinierter Inhalte, womit Halluzinationen vermieden werden.

„Bei beratungsbedürftigen Produkten wie Finanzdienstleistungen, Automotive oder SaaS-Lösungen reicht reine Information nicht mehr aus“, sagt Wahid Ghassemieh, SVP Operations bei Seeding Alliance und Content Fleet. Die AI Conversational Story schließe somit die Lücke zwischen Information und Beratung.

Die AI Conversational Story läuft über das Premium-Publisher-Netzwerk von Seeding Alliance. Dazu zählen T-Online, GMX, Web.de, Sport1 sowie zahlreiche regionale Medien mit einer Nettoreichweite von 57,5 Millionen Nutzern. Die Vertrauensübertragung vom Publisher auf die Marke bleibt laut Anbieter erhalten. Neu ist, dass das Format jetzt zusätzlich live antwortet.

Buchung nach Cost-per-View

Abgerechnet wird nach Cost-per-View, Ad Impressions spielen keine Rolle. Im Leistungsumfang enthalten sind Konzeption des AI-Assistenten, Artikel- und Asset-Erstellung, Setup sowie laufende Optimierung, Auswertung und Reporting. Zusätzlich entsteht ein Datenpool für Retargeting-Maßnahmen.

Die empfohlene Laufzeit liegt bei acht bis zwölf Wochen, um aussagekräftige Insights aus den Nutzerdialogen zu gewinnen. Die AI Conversational Story ist ab sofort buchbar.

Vom Außenwerber zum AI-Ökosystem

Die Anwendung reiht sich in Ströers Strategie ein, sich vom klassischen Außenwerber zu einem AI-gestützten Werbe-Ökosystem zu entwickeln. Anfang März kündigte Co-CEO Udo Müller an, wie Ströer alles auf AI setzt und Mediensilos abbaut.

Der angestoßene Umbau fällt in eine Phase, in der Ströer selbst im Zentrum von Übernahmegerüchten steht: Berichten zufolge wollen die Investoren I Squared Capital und InfraVia Capital Partners die Kölner Mediengruppe übernehmen. Weder Ströer noch die Interessenten äußerten sich bislang dazu.