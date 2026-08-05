Palmer Digital Group, PDG, hat ein eigenständiges System für digitale Bestellbestätigungen im Drive-Thru vorgestellt. Es soll Quick-Service-Restaurants helfen, bestehende Drive-Thru-Spuren zu modernisieren. Dabei ist es nicht nötig, vorhandene digitale Menüboards zu ersetzen.

Das Gehäuse kombiniert ein 22 Zoll großes, hochhelles Outdoor-Display von LG mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera in einer kompakten Einheit neben dem bestehenden Menüboard. Kunden erhalten so eine Echtzeit-Bestätigung ihrer Bestellung, während die vorhandene Bestellinfrastruktur erhalten bleibt. Neben den Bestelldetails kann das Display auch zeitlich begrenzte Angebote und weitere Nachrichten während des Bestellvorgangs anzeigen.

Betreiber sollen ihren bestehenden Systeme mit der neuen Lösung nachrüsten. Damit richtet sie sich an Betreiber, die ihre Drive-Thru-Anlagen schrittweise um digitale Funktionen erweitern wollen – ohne dabei in eine kompllete Neuinstallation investieren zu müssen.

Farbvarianten je nach Restaurant-Branding

Laut PDG besteht das Gehäuse aus 14-Gauge-verzinktem Stahl mit pulverbeschichteter Oberfläche und ist in vom Kunden wählbaren Farben erhältlich, um sich in das Restaurant-Branding einzufügen. Die eigenständige Einheit wird auf einem eigenen Fundament neben dem Haupt-Menüboard installiert. Strom und Inhalte werden über Leerrohre vom bestehenden System übernommen, um den Aufwand vor Ort gering zu halten.

Die Markteinführung erweitert PDGs Portfolio an digitalen Drive-Thru-Lösungen und bietet Restaurantbetreibern eine weitere Option, ihre kundenseitige Technologie zu modernisieren.