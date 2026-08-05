Der Streaming-Anbieter Hulu hat in Los Angeles ein per Projection Mapping inszeniertes Schaufenster eröffnet, um für die Serie „The Testaments“ zu werben. Ein leerstehendes Ladenlokal an der Melrose Avenue wurde dabei in ein lebensgroßes Puppenhaus verwandelt.

Für die Umsetzung arbeitete Hulu mit der Kreativagentur Cold Open, dem Medienpartner Publicis und dem auf Projektionsflächen spezialisierten Unternehmen Visual Feeder zusammen. Großformatige Fenstergrafiken und gestaffelte Projektionsebenen verwandelten das Schaufenster in eine bühnenhafte Szenerie für Passanten.

Animierte Szenen liefen über mehrere Räume hinweg und erzeugten die Illusion eines lebendigen Puppenhauses hinter dem Glas. Das Konzept griff zentrale Motive der Serie auf: Überwachung, Kontrolle und Gefangenschaft. Architektonische Projektion und Motion Graphics schufen dabei räumliche Tiefe.

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Statt eines temporären Eventraums nutzte die Kampagne ein bestehendes Ladenlokal als immersive Medieninstallation. Das Beispiel zeigt, wie Projection Mapping leerstehende Handelsflächen ohne bauliche Eingriffe in wirkungsstarke Werbeerlebnisse verwandeln kann.