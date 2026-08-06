Sports Hub. Uniguest stattet MLS-Stadion aus

Der US-Fußballclub Columbus Crew hat sein Scotts-Miracle-Gro-Field in Columbus, Ohio, mit einer einheitlichen Digital Signage- und IPTV-Plattform ausgestattet.

Uniguest liefert dafür sein System Sports Hub, das mehr als 550 Displays im gesamten Stadion steuert. Darüber laufen Fan-Kommunikation, Hospitality-Inhalte, Sponsoring-Content und Betriebsabläufe.

Stadion wird auch für andere Events genutzt

Das Stadion mit rund 20.000 Plätzen ist die Heimat der Columbus Crew, eines der Gründungsmitglieder der MLS. Neben Ligaspielen finden dort auch Konzerte, Firmenevents und Community-Veranstaltungen statt. Sports Hub speist Live-Übertragungen, eigene Spielpräsentationen und Betriebsmeldungen auf die Displays im gesamten Stadion.

Von Logen und Hospitality-Bereichen bis zum Concourse zeigen die Displays Livefernsehen, Statistiken und Werbeinhalte. Zusätzlich steuert das System Sponsoring-Aktivierungen und digitale Menütafeln, die an die Kassensysteme der Gastronomie angebunden sind.

System meldet Auffälligkeiten

Im Hintergrund überwacht die Plattform zudem den technischen Zustand der Displays und meldet Auffälligkeiten vor Veranstaltungsbeginn. Die Kassensysteme sind so integriert, dass Preise, Aktionen und Verfügbarkeiten auf den Menütafeln automatisch aktualisiert werden.

In einem Youtube-Video wird die Case-Study vorgestellt:

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Das Stadion wird auch abseits der Spieltage genutzt, etwa für Konferenzen oder private Veranstaltungen. Die Event-Trigger-Funktion von Sports Hub blendet dafür automatisch individuelle Begrüßungstexte und Branding ein und schaltet danach selbstständig zurück auf die Standardansicht. Einzelne Logen und Hospitality-Bereiche lassen sich dabei unabhängig vom restlichen Netzwerk steuern.