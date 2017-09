- Am 28. Sep­tember wird das Göt­tinger Unter­nehmen seine Cross-Channel-Lösungen im KölnSky vor­stellen und dabei zeigen, wie die Customer Journey im Baumarkt digital begleitet wird. von Thomas Kletschke

Als Trend mit der höchsten Relevanz für die zukünftige Ent­wicklung des Konsum- und Ein­kaufs­ver­haltens hat die Digi­ta­li­sierung des PoS die DIY-Branche erreicht. Am 28. Sep­tember stellt xplace im Rahmen einer par­allelen Fach­aus­stellung zu den Kölner Gesprächen seine Cross-Channel-Lösungen für die DIY-Branche im KölnSky vor. Dabei wird der Full-Service-Provider aus Göt­tingen zeigen, wie sie die Customer Journey im Baumarkt digital begleiten und aus dem Baumarkt als Ort zum Anfassen und Aus­pro­bieren einen Ort der qua­li­fi­zierten digitalen Beratung beim kon­kreten Pro­jektbezug machen.

So wird der Pro­dukt­finder „Product Light up System“ vorgestellt, der einen schnellen Ein­kaufs­erfolg bei Artikeln mit großer Pro­dukt­auswahl sowie Ori­en­tierung auf der Fläche ermöglichen soll. In Köln wird das Unter­nehmen auch seinen DIY-Projektberater, ein inter­aktives Touchscreen-Terminal, prä­sen­tieren, das am DIY-PoS Pro­jekt­be­schrei­bungen mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Erklär­-Videos zur Ver­fügung stellt und somit die Kauf­ent­scheidung unterstützt. Auch weitere Lösungen werden eingehend erklärt: Instore-TV und LED-Videowalls für die Emo­tio­na­li­sierung der Mar­ken­kom­mu­ni­kation im Store, sowie elek­tro­nische Preis­schilder (ESL).

Bekanntlich setzen Saturn und Media Markt in allen europäischen Märkten auf ESL von xplace. Interessante Nachricht am Rande: Im Rahmen der Einladung zu der Veranstaltung kommunizierte xplace auch, im Juli diesen Jahres 10.570 ESL an dem Möbel­dis­counter POCO in Böb­lingen geliefert zu haben.

