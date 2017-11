- Nachdem Saturn seinen Roboter Paul zunächst in seinem Flagship in Ingolstadt eingesetzt hat, wird der intelligente Helfer nun auch in Hamburg und Berlin mit den Kunden interagieren. von Thomas Kletschke

Bei der deutschen Elektrofachmarkt-Kette mögen sie Paul und Paula: In diesem Jahr setzte Saturn seine Reality-Anwendung Paula ein, die Kunden über die HoloLens ansprach, ein inzwischen preisgekröntes Projekt, das auch nachweislich zur Kundenbindung beitrug. – Und mit dem Roboter Paul hat der Retailer in seinem Flagship in Ingolstadt ebenfalls gute Erfahrungen gesammelt.

Nach großem Erfolg in Ingolstadt wird Paul nun auch im Saturn in der Hamburger Mönckebergstraße – dem größten Elektrofachmarkt der Welt – sowie im Saturn Berlin Europacenter eingesetzt. Der digitale Empfangschef begrüßt die Kunden und weist ihnen den Weg zum Wunschprodukt künftig in Hamburg sowie im Markt Berlin Europacenter. Für Saturn und die Kunden ist Paul ein echter Sympathieträger: Innerhalb von zwölf Monaten hat er bereits 520 Kilometer Wegstrecke im Ingolstädter Markt und 100.000 Kundenkontakte vorzuweisen.

„Paul ist Teil unserer digitalen Innovationsstrategie, mit dem wir das Einkaufserlebnis in unseren Saturn-Märkten weiterentwickeln“, erklärt Martin Wild, Chief Digital Officer der MediaMarktSaturn Retail Group und CEO der MediaMarktSaturn N3XT GmbH.

Paul ist ein autonom fahrender Assistenz-Roboter auf Rollen, der vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung und dessen Ausgründung Unity Robotics entwickelt und speziell für den Einsatz im Handel modifiziert wurde. Navigation, dialogische Kommunikation und Mimik wurden in Zusammenarbeit mit den Firmen Semvox und Phoenix Design umgesetzt.

Paul kann sprechen, verfügt über genaue Sortimentsinformationen und kennt auch die Warenstandorte im Markt. Fragt man ihn nach einem bestimmten Produkt, begleitet Paul den Kunden in die entsprechende Abteilung – allerdings nur, wenn diese sich auf der gleichen Etage befindet. Andernfalls teilt Paul mündlich die Lokation auf anderen Stockwerken mit. Denn Treppensteigen oder Aufzugfahren gehören noch nicht zu seinem Repertoire. Mikrofon und Lautsprecher versetzen ihn in die Lage, über Sprache mit den Kunden zu kommunizieren. Er gibt nicht nur Auskünfte zu Produkten oder weist auf Sonderaktionen und Services des Marktes hin, sondern plaudert auch gerne über das Wetter. Wenn ein Kunde allerdings eine ausführliche Produktberatung wünscht, ist ein menschlicher Saturn-Mitarbeiter gefragt – noch kann der das besser.

Paul ist einer der Preisträger der retail technology awards europe (reta) 2017, für „Best Customer Experience“. In dieser Kategorie zeichnet das EHI Retail Institute Handelsunternehmen für den Einsatz zukunftsweisender Methoden und Technologien zur Steigerung der Kundenbindung und Kundenzufriedenheit aus. Paul überzeugte die Jury besonders mit seinem Mehrwert für die Kunden sowie mit seiner Praxisrelevanz.