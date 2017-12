- Auf der EuroCIS 2018 wird die Online Software AG gemeinsam mit Branchenpartnern Umsetzungen mit PRESTIGEenterprise vorstellen. von Thomas Kletschke

Vom 27. Februar bis 01. März 2018 findet in Düsseldorf die EuroCIS 2016 statt. Die Online Software AG wird in Halle 9 D39 ausstellen. Gezeigt werden Lösungen für multimediales Marketing am Point of Sale. Das Portfolio von der klassischen Drucklösung über digitale Kundenkommunikation auf Screens, Videowänden, Informationsterminals, Kassen und Waagen bis hin zur mobilen Ansprache über Apps.

Gemeinsam mit den Lösungspartnern Allgeier Enterprise Services, AOPEN, NEXGEN smart instore und Samsung Electronics werden dabei Umsatzungen mit der Software PRESTIGEenterprise ein Thema sein, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Data-drive-Solutions für relevante Inhalte sowie Monitoring, wie es vorab heißt. Sicherlich werden auch Einbindungen von smarten Consumer-AI-Lösungen präsentiert – im Jahr 2017 hatte das Unternehmen erstmals die Anbindung seiner Software an Amazons Alexa vorgestellt. Unter anderem setzt die LEH-Kette HIT auf die Lösung.