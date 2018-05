- Digitale Experiences sind nicht mehr auf zweidimensionale Displays oder LED-Wall limitiert. Virtual und Augmented Reality (VR/AR) liegen schwer im Trend. Ein Digital Signage-Integrator hat nun im meistbesuchten Shopping Center der Welt einen Indoor-Freizeitpark durch einen virtuellen Park ersetzt. von Florian Rotberg

Shopping Center sind heute viel mehr als Einkaufstempel. So sind insbesondere Restaurants (F&B) und Entertainment (Kinos etc) wichtig, um Besucherfrequenz und Aufenthaltsdauer zu erhöhen. In The Dubai Mall liegt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der über 80 Millionen jährlichen Besucher bei über 3 Stunden. Neben dem reichhaltigen F&B Angebot sind besonders die Entertainment Angebote ausschlaggebend – Kinos, Schlittschuhbahn, Aquarium und seit Frühjahr 2018 auch einem VR/AR-Park.

Bisher war im großen Raum in der obersten Etage der Indoor-Freizeitpark Sega Republic mit Achterbahn und anderen Fahrgeschäften untergebracht. Doch der Besucheranreiz hielt sich in Grenzen, sodass jetzt digitale Attraktionen installiert wurden.



Beauftragt wurde mit der Entwicklung, Installation und Betrieb der Digital Signage-Integrator Digicom. Diese entwickelten gemeinsam mit der britischen VR-Agentur Inition verschiedene VR-Abenteuer. Im Laufe des Projektes entwickelten die beiden Partner eine enge Zusammenarbeit, am Ende stand dann die Übernahme der Agentur durch den Digital Signage-Integrator (invidis Bericht).

