- Die bereits 13. DSS Europe bietet dieses Jahr viel mehr als nur die größte europäische Digital Signage und DooH-Konferenz. Ein Workshop- und Hands-on Programm ergänzt das 2-Tage Vortragsprogramm. Absolut kostenlos für alle Konferenzteilnehmer. von Florian Rotberg

Neben dem ausführlichen und wieder sehr internationalen Speaker-Line up bieten wir dieses Jahr noch zusätzliche Workshops, Hands-on Session und Site Inspection an. Konferenzteilnehmer erhalten die Möglichkeit neue Technologien selber auszuprobieren und Digital Signage ergänzende Lösungen kennenzulernen. Viele weitere Gründe für Digital Signage Anbieter, interessierte Kunden und Agenturen an der DSS Europe teilzunehmen.

Workshop Duftmarketing “The sweet smell of successful customer experiences” (4. Juli 15h)

Ben Phelps / Trison

Silvia Ravetllat / Akewuele

Scent Marketing wird immer wichtiger für Experience-orientierte Retail Konzepte. Duft beeinflusst Menschen emotional und wird unbewusst wahrgenommen. 75% aller Gedanken basieren auf Düfte, nur 25% werden visuell oder von Berührungen ausgelöst. Immer mehr Einzelhändler, Markenartikler und Museen setzen auf Duftmarketing als Ergänzung zu Digital Signage. Ein bisher von der Mehrzahl der Digital Signage Anbieter ungenutztes Potential.

Im Workshop erläutern Scent-Experten von Akewuele aus Barcelona wie Düfte wirken, wie erfolgreiche Digital Signage – Scent Konzepte realisiert wurden (u.a. Inditex, Real Madrid), notwendige Technologie und ermöglichen im Workshop eigene Marken-Düfte (Brand Odotype) zu mischen.

Der Workshop ist kostenlos und limitiert auf 25 Teilnehmern. Ein einmalige Chance das Umsatz- und Kundenbindungs-Potential von Digital Signage und Scent Marketing zu erleben.

(max 25 Participants)

What to expect from our workshop:

Introduction explaining the relevance of scent marketing as part of the customer experience, including best practice, examples of scents that have been produced and the reasoning behind those decisions and how that scent was developed

Workshop: individuals or “teams” (workmates) develop their own corporate scent based on mixing certain raw fragrances together that represent characteristics. These people can then take their developed perfume home with them.

Conclusion: highlighting the key role of scent marketing

Experts:

Weitere Hands-on Workshops finden am 04.07. Nachmittags zum Thema

„Digital Signage und 8k“ und

„3D und AR in Digital Signage statt.

Ein zusätzliches Highlight ist die Post-Convention Tour mit Media Frankfurt am Flughafen Frankfurt. Alle Workshops und Touren sind kostenlos. Auch Samsung und LG bieten im Rahmen der DSS die Möglichkeit die neuen Showrooms in direkter Nähe zum Flughafen zu besichtigen.

Es lohnt sich mehr denn je an der DSS Europe 2018 teilzunehmen.