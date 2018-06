- Dieses Jahr sind wir mit der DSS Europe zum ersten Mal am Frankfurt Flughafen. Gemeinsam mit Media Frankfurt (JC Decaux/Ströer) bieten wir Teilnehmern der DSS Europe eine kostenlose Führung durch den Flughafen Frankfurt. von Florian Rotberg

Der Gastgeber der „DSS Europe 2018“ lädt zu einer exklusiven DooH-Tour am 05. Juli um 16h ein: Media Frankfurt zeigt auf der 90 Minuten Tour die neun verschiedenen Digital Touchpoint Plattformen am Flughafen Frankfurt auf der Landseite sowie im Sicherheitsbereich. Die Tour zeigt wie dynamische Kampagnen in Abstimmung mit Abfluggates realisiert werden.

Media Frankfurt ist als 90% JC Decaux Tochter auch Teil des weltweiten JC Decaux Airport Netzwerks, da insbesondere Kampagnen an Flughäfen oft grenzüberschreitend geplant werden. Ein Best Practice und Herausfoderungen für netzwerkübergreifende Airport Kampagnen präsentieren auch WallDecaux Geschäftsführer Andreas Prasse und Media Frankfurt Production Manager Mick Zakon in ihrer Keynote am 05 Juli KEYNOTE: ENHANCING PASSENGER EXPERIENCES – DIGITAL STORYTELLING AT GLOBAL AIRPORTS

Anmeldung ist für DSS Europe Teilnehmer natürlich kostenlos – Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt. Aus Sicherheitsgründen muss die Anmeldung mit Ausweiskopie (Personalausweis oder Reisepass) bis 16:00h 04. Juli 2018 erfolgen.