- Heute Morgen haben wir die ersehnte Lieferung erhalten. Mehr als eine halbe Tonne an Papier stapelt sich in unserem Büro in München. Der Drucker hat heute die neuesten Ausgaben des invidis Jahrbuch und Yearbook 2018/19 angeliefert. von Florian Rotberg

Und wir freuen uns die Hefte am Mittwochabend auf der DSS Europe an alle Teilnehmer zu verteilen. 272 Seiten geballtes invidis consulting Wissen. Exklusiv vorab nur auf der DSS Europe in gedruckter Form. Ab Ende Juli gibt es dann die Jahrbücher für alle zum kostenlosen Download auf invidis.de.

Wie es bereits seit acht Jahren Tradition ist, verleihen wir am Mittwochabend kommende Woche auch wieder die Awards an die erfolgreichsten Marktteilnehmer des Jahres 2017. Jetzt noch Tickets sichern unter https://digitalsignagesummit.org/