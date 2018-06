- Der Digital Signage-Integrator Diversified und größter Wettbewerber von Stratacache übernimmt ersten Integrator in Europa. Digitavia ist einer der führenden AV-Integratoren in Großbritannien und Konferenzraum-Spezialist. Die Übernahme soll eine bessere Betreuung der Kunden in EMEA ermöglichen. von Florian Rotberg

Mit 1.600 Mitarbeitern und über 600 Mio USD Umsatz zählt Diversified zu den Top 3 der Integratoren Nordamerikas. In den vergangenen Jahren hat Diversified eine ganze Reihe von Übernahmen in den USA und Kanada gestemmt. Nun wurde der erste Anbieter in Europa übernommen.

Weitere Übernahmen sind geplant, wie Diversified bereits auf der DSS ISE in Amsterdam im Gespräch mit invidis ankündigte (invidis Bericht). Diversified Digital Media Group ist der Spezialist für Digital Signage und betreut viele globale Kunden wie Armani Exchange, Nike, Holland America Cruise Line uvm.

Digitavia ist Spezialist für den weltweiten Roll-out von Meeting Rooms für Enterprise-Kunden. Die Briten liefern hochstandardisierte Lösungen und betreiben die Konferenztechnik für ihre Kunden 24/7. In der Diversified-Organisation wird Digitavia das Kompetenzteam für Meeting-Room-Solutions.