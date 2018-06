- In Frankfurt wurden kürzlich die POPAI D-A-CH Awards 2018 verliehen. Ein Überblick über die wichtigsten Gewinner. von Thomas Kletschke

Nachdem in den vergangenen sieben Jahren in Köln und vornehmlich in Düsseldorf gefeiert wurde, fand am 14. Juni 2018 mit 135 geladenen Gästen die achte Gala im Steigenberger Frankfurter Hof in Frankfurt am Main statt.

Auch dieses Mal wurden Gewinner in 15 Kategorien gekürt. Alle Einreichungen wurden vom 27.02. bis 01.03. auf der EuroCIS 2018 in Düsseldorf ausgestellt, Europas führender Fachmesse für Handelstechnologien, und von einer unabhängigen Fachjury mit Experten aus Marketing und Marke, Handel, Design und Lehre bewertet.

Bereits am 28. März verkündete Steven Weiss (CEO Shop!) auf der GlobalShop in Chicago die 14 Gewinner des achten Global Awards. Shop! erhielt 69 Einreichungen aus 10 Ländern. Die Jury wählte 14 Gewinner in 20 Kategorien – zwei Global Awards wurden nach Deutschland vergeben. Die Cheil Germany GmbH erhielt für ihre Einreichungen „DISCOVR THE WORLD“ und den „Samsung Pop-Up Store“ die begehrte Trophäe. Beide Projekte hatten auch einen Gold Award in Deutschland erhalten.

Insgesamt gab es bei den POPAI D-A-CH Awards in diesem Jahr 15 Kategorien mit fast 60 Einreichungen. In den verschiedenen Kategorien wurden 47 Gewinner mit einem der begehrten Indianer ausgezeichnet.

Die Ehrenpreise in Form eines Indianers in Black Nickel wurden von einer unabhängigen, hochkarätigen Sonderjury vergeben. Der Indianer für „Agency of the Year“ ging an Cheil Germany GmbH. Der Ehrenpreis „Best Digital“ ging an die Online Software GmbH für die Alexa-Lösungen und der Preis für „Best Digital Integration“ an die weShop.one GmbH & Co. KG für das WeShop Retail Lab.

Erstmalig konnten die Besucher auf der Awardfläche der EuroCIS über Qualitize-Terminals einen Publikumspreis bestimmen. Am Ende der Preisverleihung ging der bronzene Indianer an den „Eduscho Cafissimo-Kapselspender“ der The Display Company, der silberne an „SAMSUNG Land of Emojis“ der Cheil Germany GmbH und der goldene an das „Reber Flügel-Display“ der STI Group.

Die Einreichmöglichkeit für die POPAI D-A-CH Awards 2019 beginnt im Oktober 2018.