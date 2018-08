Screens nehmen auch im Consumer-Bereich immer mehr Aufgaben wahr: Neben linearem TV sind Streaming-Dienste in sehr vielen Haushalten Standard. Zudem haben Hersteller entdeckt, dass sie ihre Displays oder TVs sehr gut absetzen können, wenn sie zusätzliche Inhaltsangebote machen – entweder als kostenpflichtige Miet-Variante oder als im Preis inkludierten Service. Einer der Vorreiter in diesem Bereich ist Samsung mit seinem Art-TV „The Frame“. Der Hersteller nutzt immer wieder auch Kooperationen, um Kunst und The Frame als eine Einheit zu vermarkten – mal zur IFA, mal rund um die FIFA-WM.

Mit Atmoph ist nun seit einiger Zeit auch ein in Asien, Europa und Nordamerika tätiger Anbieter am Markt, der einen eigenen Screen mit Inhalten hat. Dabei nutzt das Unternehmen Printed OLED-Panels vom japanischen Unternehmen JOLED, wie nun bekannt wurde. Dazu vermarktet das Start-up exklusive 4K-Inhalte gegen monatliche Gebühr. Mit H.265 wird das aktuell führende Videokompressionsformat genutzt.

Anzeige