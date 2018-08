Quebecor vermarktet im Großraum Montreal mehr als 7.000 Werbeflächen, 112 davon sind DooH-Screens in der Innenstadt der kanadischen Metropole. Auffallend ist ein für europäische Verhältnisse pragmatische Screennutzung: Split Screen a la Quebecoise.

Die 84“ Highbrightness Screens sind in die wintertauglichen Buswartestände integriert. Primär werden digitale Poster mit alle 3 Sekunden wechselnden Motiven ausgestrahlt. Bewegtbild ist auch in Montreal am Straßenrand nicht erlaubt.

Etwa jede Minute wird für ein paar Sekunden ein kleiner Störer eingeblendet, der die Liniennummer und Ankunftszeit des nächstes Buses anzeigt. Der leicht-animierte Banner wird so schnell wie er kam auch schon wieder ausgeblendet.

Eine raffinierte und effektvolle Splitscreen Nutzung die wir persönlich im August beobachten konnten. Wartende Fahrgäste schauten bewusst und lange auf den 84“ Screen in der Erwartung des nächsten Transportupdates. Somit steigt auch erheblich die Wahrnehmung der DooH-Kampagnen, offensichtlich überwiegt der Vorteil der erhöhten Aufmerksamkeit den Nachteil der kurzfristig teilweise überblendeten Kampagne.

Wäre so ein pragmatischer Ansatz auch in der DACH-Region möglich? Im ersten Schritt werden die großen Netzwerke und Vermarkter sicherlich abwinken. Aber warum mal nicht etwas Neues probieren?

invidis war im August in Kanada und Mexico unterwegs und hat sich neue Digital Signage Projekte inspiziert. In den kommenden Tagen berichten wir in loser Reihenfolge über interessante, innovative und teilweise auch enttäuschende Digital Signage Konzepte.

Anzeige