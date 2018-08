Auch wenn Wedeko nicht zu den größten Integratoren der Republik zählt, innovativ sind die Ulmer Digital Signage-Experten definitiv. Es zeigt sich mal wieder, dass Kunden- und Prozessverständnis für erfolgreiche Konzepte notwendig ist. Ein externer Trigger für Digital Signage Kundeninteraktionen (z.B. Lift & Learn) ist wahrlich nicht neu, aber eine Art Dash Button für mitarbeiterinitiierten Contentwechsel für kleine Einzelhändler wie Bäckereien, Metzger etc. haben wir bisher so noch nicht gesehen.

Contentwechsel werden bei kleinen Einzelhändlern nicht im Büro sondern direkt an der Theke, so nah wie möglich am Kunden, entschieden. Wedeko hat dazu mit Click2Screen einen intelligenten Button entwickelt, der es ermöglicht vor Ort per Knopfdruck Inhalte auf Digital Signage-Screens auszulösen.

In Stoßzeiten kann der Mitarbeiter einfach vor Ort auf den Click2Screen-Button drücken und vordefinierte Angebote erscheinen auf den Screens. Ganz ohne zusätzliche Hardware wie ein Computer oder Laptop.

Die Funktionen des Buttons sind frei belegbar. Berührung, Druck, Doppeldruck oder langer Druck können unterschiedliche Funktionen auslösen. So kann ein langer Tastendruck ein bestimmtes Angebot auf dem Screen anzeigen, ein kurzer hingegen die gesamte Präsentation ändern.

Der 200gr leichte Button kann einfach in der Nähe des Screens im Verkaufsraum installiert werden, LED-Statusmeldungen (weiß, rot, grün) bestätigen, ob der Befehl ausgeführt wurde



