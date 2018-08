Nachdem Clear Channel in den ersten sechsMonaten das Jahres 2017 einen weltweiten Umsatz von 1,217 Mrd. Dollar verbuchte, waren es im ersten Halbjahr bereits gut 1,31 Mrd. Dollar. Dies entspricht einem Zuwachs von 7,7% auf Konzernebene. Mit einem Zuwachs von 15,0% konnte dabei vor allem das internationale Geschäft punkten. Hier wurden in den ersten sechs Monaten Umsatzerlöse von rund 755 Mio. Dollar gezählt (erstes Halbjahr 2017: rund 657 Mio. Dollar). Das Nordamerika-Geschäft ging um -0,9% zurück auf jetzt 556 Mio. Dollar. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Clear Channel nur noch in den USA aktiv ist – das Kanada-Geschäft ging an den Media Owner Branded Cities.

Das zweite Quartal 2018 zeigte gestiegene internationalen Umsätze um 39,9 Mio. Dollar (+10,7%) auf 412 Mio Dollar. Grund ist das Wachstum in Schweden, China, der Schweiz, Spanien und Belgien. WeitereGründe für das starke internationale Wachstum sowohl im ersten wie zweiten Quartal 2018 sowie weitere Milestones in den USA:

Installation von 14 neuen Digital Billboards in den USA, deren Zahl damit auf insgesamt 1.242 anstieg International wurden 437 neue digitale Displays installiert. Damit betreibt der Media Owner außerhalb der USA weltweit insgesamt mehr als 14.000 Screens In Schweden installierte die dortige Landesgesellschaft ihr mit 30 m² dort größtes digitales Billboard (Nach wie vor wird Skandinaviens größter DooH Screen, der gut 3x größer ist, von diesem Media Owner betrieben). Der Screen ist an einer Hausfassade am Medborgarplatsen positioniert worden Verschiedene Ausschreibungsgewinne um Werberechte. Dazu gehören: Verlängerung des Vertrags um fünf Jahre mit dem Fort Lauderdale Hollywood International in Broward County Airport; Ausweitung des Vertrags mit Cleveland Hopkins International Airport um weitere zehn Jahre; Erneuerung des Vertrags in Barcelona, ​​um bis 2020 digitale und traditionelle Stadtmöbel zu vermarkten. In Kombination mit dem Netzwerk in Madrid besteht da nationale Premium-Netzwerk aus 2.676

Werbeträgern in städtischen Ballungsgebieten. Abschluss eines Vertrags mit DADES zum Aufbau eines Digital-out-of-Home-Netzwerks in 10 großen Einkaufszentren in ganz Dänemark. Wie an dieser Stelle berichtet, bedeutet dies eine Verdopplung der Clear Channel-Screens in dem Land



Anzeige