Hochauflösende LED-Videowalls sind absolut im Trend, nicht nur in großen Sportsbar wie hier bei BoomerJack’s Grill & Bar in Dallas / Texas. Mit über 13 Quadratmeter LED zählt die Leyard-Videowall zu den zurzeit größten „TVs“ in Texas.

Für Europa sind andere LED-Anwendungen mehr typisch – so ersetzen LED-Walls zunehmen Display-basierte Videowalls und Architekten setzen auf digitale Leinwände jenseits des klassischen 16:9 Formats von LCD-Displays.

Die chinesische Leyard zählte neben Unilumen und Absen schon immer zu einem der führenden LED-Anbieter. Nun liegen erstmals gesicherte Marktzahlen vor die Leyard die Marktführerschaft bestätigen. Mit einem Marktanteil von über 30% führt Leyard den Markt an. Als einer der wenigen Anbieter sind die Chinesen auch in Europa mit einer eigenen Assemblierung und Final Acceptance Center vertreten. In der Slowakei findet die finale Assemblierung statt und Kunden können die bei LED aufwändige Qualitätsüberprüfung der Module persönlich in Augenschein nehmen.

“Wir sind sehr stolz den weltweiten LED Displaymarkt anzuführen” sagt Leyard CEO Zach Zhang. “Unser global aufgestelltes Unternehmen wird weitere Innovationen entwickeln und unsere Kunden bei der Umsetzung von Projekten unterstützen.”

Der LED Markt ist laut Futuresource im vergangenen Jahr um 47% gewachsen. Neue Technologien wie Chip on Board werden in den nächsten Jahren die Nachfrage nach LED weiter antreiben. Inwieweit die chinesischen Anbieter den LED NPP Markt weiter so dominieren werden, oder ob Samsung, NEC und Co die technologischen Entwicklungen für spürbare Marktverschiebungen nutzen wird, wird das kommende Jahr zeigen.

