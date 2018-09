Die gemeinsame Übernahme von Primesight und Outdoor Plus durch Global Media & Entertainment ist für die Gruppe der größte Deal seit 2008, als das Unternehmen zur größten privaten Radiosenderkette des Landes wurde. Mit dem strategischen OoH-Investment reagiert Global auf ständig sinkende Hörerzahlen insbesondere bei jungen Briten. Global hatte sich zuletzt auch an Veranstaltern von Musikfestivals beteiligt, um das bestehende Mediaportfolio breiter aufzustellen.

Über Primesight erhält Global Zugang zu über 35.500 Werbeflächen – primär Plakat, insbesondere in London auch digital – in Kinos, im Einzelhandel und Flughäfen. Laut Primesight erreicht das eigene Netzwerk 95% aller Briten. Primesight hält die Werberechte an allen Londoner Flughäfen mit der Ausnahme von Heathrow (JC Decaux), Manchester Airport und sechs weiteren UK-Flughäfen. Im DooH-Portfolio sind u.a. InLinkUK – das LinkNYC -System in London – sowie landesweit 96 digitale Billboards.

Dagegen ist Outdoor Plus ein DooH-Diamant mit 40 großformatigen digitalen Billboards in London insbesondere an hochfrequenten Standorten entlang der Stadtautobahn. Die Super Premium Digital Displays befinden sich an berühmten Standorten in London u.a. The One, Knightsbridge, The Hammersmith Towers, am Euston Underpass sowie ein Netzwerk von sogenannten Digital Bridges in Kooperation mit Transport for London (TfL). Zusätzlich betreibt der 2006 gegründete OoH-Spezialist landesweit über 100 weitere Premium OOH Flächen an den bekannten Shopping Centern Bluewater und Manchester Arndale sowie DooH Roadside in Cardiff, Brighton und Bristol.

Primesight und Outdoor Plus werden unter der neuen Unternehmenseinheit Global Outdoor zusammengefasst.

Die Doppel-Übernahme ist schon die zweite Großtransaktion in Großbritannien nach der Übernahme von Ocean Outdoor durch Finanzinvestoren im März für ebenfalls GBP 200 Mio.

Anzeige