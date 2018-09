In Australien hat das Australian Foreign Investment Review Board (FIRB) nun grünes Licht für den geplanten Kauf von APN Outdoor durch JCDecaux gegeben. Die Behörde war neben den Kartellwächtern der Australian Competition and Consumer Commission zuständig für eine Prüfung des geplanten Erwerbs. Wie berichtet, will der weltgrößte Außenwerber den Wettbewerber für mehr als 1 Milliarde Australische Dollar übernehmen.

Mitte Oktober müssen noch die Aktionäre von APN Outdoor zustimmen. Auch das neuseeländischen Overseas Investment Office hat noch keine Zustimmung signalisiert. Im australischen Markt für Außenwerbung gilt APN Outdoor als zweitgrößtes Unternehmen.