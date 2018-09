Hersteller CRRC aus China präsentierte in Berlin den neuen Metro-Zug Cetrovo. Der Fahrgastraum verfügt über eine Klimaanlage und Beleuchtung, die sich automatisch an die äußeren Bedingungen anpasst. Der optische Clou: Touchscreen-Fenster ermöglichen den Passagieren den Zugang zu Infotainment-Inhalten einschließlich Videos. Besonders energieeffizient soll der Zug im Übrigen ebenfalls sein, der auch mit einem integrierten System für Hörgeräte aufwarten kann.

Für den Regionalverkehr der Zukunft zeigte die Deutsche Bahn (DB) ihren „Ideenzug“. Gezeigt wurde das begehbare 1:1-Modell eines Doppelstockwagens. 22 visionäre Innenraumlandschaften, die gemeinsam mit Fahrgästen und zahlreichen Partnern entwickelt und getestet wurden, waren auf der Messe live zu erleben. Die Themenwelten reichen dabei von Arbeiten bis Sport und Relaxing, von Gaming und Shopping bis zum Kinderparadies. Natürlich gibt es auch einen Entertainment-Bereich.

Display-basierte Systeme außerhalb des Zuges gehörten ebenfalls zum Messeprogramm. Aus dem Bereich E-Paper-Display zeigte die Dresden Elektronik Verkehrstechnik GmbH als Ergänzung zu ihren bereits etablierten 15,4″-Anzeigen mit Ausstattungsoptionen wie dem neuen Sehbehindertenmodus auch ein neues 31,2″ E-Paper-Display präsentiert. Der Screen kann die klassische DFI-Anzeige an Haltestellen ersetzen. Erste Kundenprojekte konnten bereits in Österreich gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Next Urban Technologies GmbH erfolgreich abgeschlossen werden. Der neue 31,2″ Screen ist sowohl als einseitige als auch als doppelseitige Variante mit und ohne Beleuchtung verfügbar.

Eine stationäre Anzeige für Haltestellen mit E-Paper-Technologie zeigte auch die MG Industrieelektronik GmbH aus Ettlingen. Angezeigt werden Abfahrtszeiten, Verspätungen und Störungen in Echtzeit. Weitere Informationen könnten Netz-, Umgebungspläne und Eigenwerbung sein, so das Unternehmen.

Der russische Hersteller RosInno Ltd. zeigte „TransportTV“, eine Fahrgast-TV-Lösung. Die Plattform gründet sich auf die Zusammenfassung von Hard-, Software und interaktivem, fahrgästeorientiertem Content.

