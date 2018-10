Anfang 2017 hatte NEC erstmals seine InfinityBoards angekündigt (siehe Link am Ende des Textes). Nun steht die zweite Generation vor der Tür – und die wird in vier, statt bisher zwei Display-Diagonalen angeboten.

Wie die beiden Vorgänger kommen die neuen InfinityBoards als All-in-One-Lösungen für Collaboration-Szenarien jeder Art – vo, Brainstorming über die Überprüfung von erstellten Inhalten, Videokonferenzen bis hin zur kollaborativen Zusammenarbeit.

Genutzt wird ein professionelles Ultra-High-Definition-InGlass-Touch-Display, das mit passiven Stylus-Stiften eine nahtlose, papierähnliche Touch-Performance bietet. Die Boards kommen außerdem mit einer Huddly GO-Videokonferenzkamera mit extrem weitem Winkel und High-End-Konferenzlautsprechern für ein möglichst umfassendes und natürliches Teilnehmererlebnis.

Die Display-Lösung verfügt über einen vollständig integrierten, leistungsstarken OPS-Einschub-PC mit MS Windows 10 Professional, der einen nahtlosen Zugriff auf die MS Office Suite und eine offene Plattform für Software-Installationen bietet. Das Angebot umfasst auch ein einjähriges Abonnement für Mosaic Hub – eine interaktive Anwendung für Präsentationen, Whiteboarding, Videokonferenzen und Collaboration, mit der Benutzer ihre Meeting-Effizienz maximieren können.

Die NEC InfinityBoard-Familie der nächsten Generation ist in vier Größen erhältlich. Die 55″-Version eignet sich für kleinere Gruppen und verfügt über eine optimierte Soundbar für die Zusammenarbeit, ein integriertes Mikrofon und eine integrierte Kamera. Aufgrund seiner Größe kann es einfach mit einem Wagen von Raum zu Raum transportiert werden.

Die Versionen in 65″ und 75″ sind laut Hersteller für jedes Szenario geeignet – bis hin zu großen Gruppen mit Remote-Beteiligung. Das 86″ InfinityBoard bietet eine Fläche, die groß genug ist, um Ideen in Think Tanks oder in großen Board-Räumen zu diskutieren.