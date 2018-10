Im Jahr 1978 eröffnete L’Occitane en Provence seinen ersten eigenen Store im französischen Volx. Gut 40 Jahre nach der Gründung durch den damaligen Literaturstudenten Olivier Baussan und dem seit 1976 als Kompagnon eingestiegenen Chemiker Yves Millou hat sich L’Occitane zur internationalen Marke mit zuletzt 1,3 Milliarden Euro Umsatz gemausert. Die Marke ist in 90 Ländern der Welt in insgesamt 3.285 Läden präsent – davon 1.555 konzerneigene Stores.

Besonders in den vergangenen zwei Jahren hat L’Occitane besonders große Flagships eröffnet. Auf New Yorks 5th Avenue wird seit August 2018 ein Concept Store betrieben; auf den Champs-Elysées in Paris wurde eine große Dependance noch im Dezember 2017 eröffnet; ebenfalls Ende des vergangenen Jahres eröffnete das Unternehmen im kanadischen Ontario einen Store im Yorkdale Shopping Centre, der nicht nur komplett mit LED-Lighting arbeitet, sondern auch mit einer großen Videowall daherkommt.

Neben dem Kerngeschäft Naturkosmetik setzt man auch außerhalb der Retail Spaces auf Technologie: Ende September 2018 gründete man zusammen mit der Universität Aix-Marseille „Obratori“, ein Start-up-Studio, das in der Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (CISAM) bei Marseille beheimatet ist.

Zu den neuen großen Flagships weltweit gehört auch der große Store in London. Damit kehrte die Kette 20 Jahre nach der Eröffnung ihrer ersten Boutique in der legendären Londoner Regent Street an die berühmte Straße zurück, an die Adresse 74 Regent Street. L’occitanes erster Flagship Store in Großbritannien ist mit einer Fläche von 6.450 m² zugleich der größte Laden der Marke weltweit.

Kunden werden durch multisensorische Inszenierungen gebunden: wohl abgestimmte Lichtgebung, zahlreiche Screens, aber auch analoge Elemente, Audio sowie natürlich Scent sollen alle Sinne anregen. Wie unsere Bildstrecke zeigt, wirkt die Einrichtung in London ausgezeichnet.