In den vergangenen Jahren hat Nike in seinen weltweiten Flagships zu einer eigenen Sprache gefunden, die regional unterschiedlich interpretiert wird – so auch im Londoner Shop, den invidis in den letzten besucht hat.

Auf den ersten Blick greifbar ist die Verwandtschaft zum Flagship, den die Sport- und Lifestyle-Marke im Jahr 2016 im New Yorker Viertel SoHo eröffnet hatte. Die Londoner Dependance hat mit dem Geschäft in Big Apple mehr Ähnlichkeiten, als mit dem neuen datengetriebenen Concept Store, der im Sommer 2018 in Los Angeles an den Start gegangen ist.

Wie die Fotos der invidis Site Inspection zeigen, nutzt Nike in London sowohl LED wie LCD. Damit liegt man mit zahlreichen weiteren Retailern und Marken auf Linie, die sich nicht für oder gegen eine der Technologien entscheiden, sondern den jeweiligen Look als Komplementäre nutzen – der Unterscheidbarkeit halber oft genug mit größeren Pixel Pitches bei den LED Screens. Teil dieses Trends: Herkömmliche LCD Video Walls sind sowas von 2007 – große Flächen sollen ohne auch nur das kleinste Bezel daherkommen.