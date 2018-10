DooH & Technologie Britischer Blockchain-DooH-Anbieter Bidooh rollt bis zu 3.000 Screens in Osteuropa aus

Wie kürzlich berichtet (Link am Ende des Textes) will Bidooh Blockchain-Technologie und -Economy mit Digital-out-of-Home verbinden und so schnell wachsen. Zudem soll durch die Plattform eine schnelle und direkte Buchung ermöglicht werden.

Nun berichtet die Financial Times in diesem aktuellen Artikel über neue Verträge: Demnach wurde einen Vertrag mit Darko Ban und einem rumänischen DooH-Netzwerk abgeschlossen. Den Angaben zufolge sollen zunächst 300 Screens ausgerollt werden. Später sollen insgesamt 3.000 DooH Screens von Bideooh und seinen Partnern in Tschechien, der Slowakei, Bosnien-Herzegovina, Kroatien und Rumänien betrieben werden.