Vor ziemlich genau 12 Monaten war bekannt geworden, dass Ströer die Hamburger Neo Advertising kauft (Link am Ende dieses Textes). Damit hat der Digital Hybrid, der längst mehr ist als ein Außenwerber neben Digital-out-of-Home und dem seit Jahren ebenfalls aufgebauten Online-, Mobile- und Content-Portfolio eine weitere und auch nahe liegende Diversifizierung angestoßen. Eine der direkt sichtbaren Früchte dieses Kaufs ist die neue Verkaufsplattform für das von Neo Advertising entwickelte ePoster, das sich als eine Lösung vor allem für kleine Firmenkunden oder Einsteiger in den Bereich Digital Signage anbietet.

Die Neo Advertising GmbH, ein Tochterunternehmen der Ströer Gruppe und Anbieter im Bereich Digital Signage in öffentlichen Bereichen und am PoS, launcht nun die neue Einkaufsplattform www.e-poster.de. Über das Portal können Kunden ab sofort das digitale ePoster von Neo individuell konfigurieren und direkt online bestellen.

Über die neue Plattform können sich Kleinunternehmen schnell und einfach ihre Plug & Play ePoster-Lösung auch in geringer Anzahl individuell konfigurieren und direkt online bestellen. „Mit dem neuen Angebot erweitern wir somit unser Angebot lokaler Digitallösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Für sie ist das ePoster eine kostengünstige All-in-One Lösung mit Display, Mediaplayer und Software sowie geringem Installationsaufwand und ermöglicht es, einfach und bequem eigene Inhalte am PoS zu kommunizieren“, so Alexander Stotz, CEO Ströer Media Deutschland GmbH.

Seit der Markteinführung im Jahr 2016 zählt das digitale Plakat zu den erfolgreichsten Produkten der Neo Group. Das ePoster kommt bereits bei zahlreichen größeren Kunden wie L’Oréal, EDEKA oder TEDi, im Rahmen der Abverkaufssteigerung, Information oder internen Kommunikation, zum Einsatz. Die Plug&Play Lösung wurde für die besonderen Bedürfnisse des Handels entwickelt, benötigt lediglich Strom und kann direkt über das örtliche WiFi in Betrieb genommen werden. Mit der dazugehörigen kostenfreien CMS-Plattform können Benutzer einfach und schnell (Werbe-)Inhalte gestalten und einplanen. Mit hinzubuchbaren Funktionen wie der Einbindung von Social-Media Content und redaktionellen Inhalten, kann das Programm individuell gestaltetet werden.