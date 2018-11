Und hier hat mal wieder JCDecaux die Nase vorn: Die nordamerikanische Tochtergesellschaft des weltgrößten Außenwerbers hat nun die weltweit größten LCD Outdoor Panels in Haltestellen installiert.

Mit ihren 98″ kratzen die Panels an der magischen 100″-Grenze für LCD Screens. In puncto LED Screens hat der selbe Media Owner in Big Apple bereits Bushaltestellen mit ebenfalls fürstlichen Ausmaßen installiert.

Nun also die vertikal ausgerichteten 98-Zöller, die JCDecaux North America unter dem Motto „More ist More“ installieren ließ. Sie befinden sich an Haltestellen an der Fifth Avenue. An dieser Stelle hat JCDecaux ein Video der Installation auf seiner Website hinterlegt.

Ein Twitter-Glückwunsch offenbart auch den mutmaßlichen Lieferanten: LG-MRI. Die sind Spezialisten für Outdoor LCD Screens und als solche auch seit Langem im Business mit Außenwerbern. Für Freunde der AV-Tech-Geschichte: Von LG-MRI stammten auch die seinerzeit größten LCD Screens, die Clear Channel in den USA an Bushaltestellen installieren ließ. Damals handelte ess ich noch um 72-Zöller.