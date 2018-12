Nachdem in dieser Woche bekannt wurde, dass es Außenwerber APG|SGA in die Züge der SBB zieht, wird der mit Screens in Zügen großgewordene Anbieter Livesystems sein städtisches DooH-Netzwerk cityscreens ausbauen.

Livesystems digitalisiert in der Stadt herkömmliche Papierplakate. Der Schweizer Anbieter hatte sich bei der Ausschreibung der Stadt Zug mit seinen großformatigen Digital-Stelen gegen starke Konkurrenz durchgesetzt. Damit kann der neue Unternehmensbereich cityscreens weiter wachsen.

Mit den doppelseitigen Digitalout-of-Home-Stelen an acht Plätzen beim Bahnhof, bei Haltestellen, Parkhäusern und Einkaufszentren in der Innenstadt von Zug erreichen die cityscreens von Livesystems

über 1 Million Bruttokontakte pro Woche. Der Vertrag läuft ab dem 1. Juli 2019 für einen Zeitraum von 7,5 Jahren.

Auf ihren Screens von passengertv, gasstationtv und cityscreen

sowie mit dem Onlineportal www.nau.ch informiert und unterhält Livesystems aktuell ein über 1,8 Millionen starkes mobiles und digitales Publikum auf seiner täglichen Reisekette: