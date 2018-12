Digitalisierung Apple wirbt verstärkt in eigenen Stores

Am heutigen Dienstag ist Apple Pay in Deutschland gestartet. Damit ist die Lösung nun in elf EU-Ländern verfügbar. Partner auf Seite der Banken und Finanzdienstleister sind aktuell: American Express, Maestro, Boon, Bunq, Comdirect, Deutsche Bank, Edenred, Fidor Bank, Hanseatic Bank, HypoVereinsbank, N26, O2 Banking und VIMPay. Kreditkarten von Visa und Mastercard sind mit der Contactless Payment-Lösung ebenfalls kompatibel. Auch Tank & Rast führt heute Apple Pay ein.

Neben diesem nationalen Roll-out gibt es aber in den USA derzeit ein anderes interessantes Phänomen zu beobachten: Apple verändert die Art der Kundenansprache in seinen Läden. Dabei bleiben wichtige und Marken-eigene Lösungen wie die LED Walls selbstverständlich weiter als Informationsträger erhalten.

In den letzten Jahren hatte Apple seine eigenen Flagships weltweit mit LED-Screens ausgestattet. Dort inszeniert sich die Marke. Verschiedene Umsetzungen zeigen, wie verspielt sich die großen digitalen Flächen nutzen lassen.

Ein aktuelles Beispiel ist der Apple Store in Macau, den invidis ausführlicher analysiert hat.

Produktvorschläge hingegen finden bei Apple Platz auf den ausgestellten Screens beziehungsweise iMacs.

Offenbar verändert Apple aber gerade sein Instore-Marketing. Denn in den USA setzt man nun auf bislang nur online genutzte Kampagnen auch am Point of Sale. Damit versucht der Konzern derzeit seine iPhone-Verkäufe zu pushen.

Wie das Branchenmedium 9to5Mac an dieser Stelle berichtet, setzt der Konzern nun die Displays im Laden ein, um Apple GiveBack zu promoten. Dieses iPhone-Sonderverkaufsprogramm wurde bislang nur online genutzt.

Damit geht Apple in Ansätzen in Richtung einer Omnichannel-Markenkommunikation.