Für die Weihnachts-Kampagne von Jetstar wurden ausgewählte DOOH-Flächen von JC Decaux mit Eye Tracking-Sensoren und einer Produktausgabe (analog zu Vending-Machines) ausgestattet. JWT entwarf als Agentur nicht nur die Idee, sondern auch den Wortspiel-Kampagnennamen „All Eye want for christmas“.

Zusätzlich wurde die Stele des DooH-Touchpoint noch mit einem Jetstar Passepartout gebranded. Mit Hilfe einer Floorgraphic wurde vor den Screens die für die Sensoren ideale Standposition markiert. Passanten konnte so nur mit ihren Augen aus verschiedenen Destinationen ihre Lieblingsdestination auswählen und mit Glück einen Fluggutschein gewinnen.

