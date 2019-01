In einem intensive Ausschreibungsprozess konnte sich Visual Art gegen etablierte DooH-Anbieter durchsetzen, URW und Visual Art können schon auf eine lange gemeinsame Partnerschaft in Skandinavien (u.a. Mall of Scandinavia) zurückblicken.

Die Vereinbarung mit URW hat eine Laufzeit von fünf Jahren (2019-20239 und umfasst 15 relevante URW Shopping-Center in Deutschland. Das neue Netzwerk wird bundesweit 400 digitale Werbeflächen umfassen u.a. in URW-Centern (Arkaden-Shopping) in Berlin, München und Düsseldorf.

Visual Art vermarktet weltweit – primär in Skandinavien aber auch vermehrt in Deutschland und den USA – über 25.000 DooH-Screens an 4.000 Standorten und erreicht wöchentlich 50 Millionen Kontakte weltweit. Die Stockholmer Digital Signage und DooH-Experten halten u.a. die exklusiven Werberechte an Bahnhöfen in Schweden und erzielen mit 140 Mitarbeitern umgerechnet 45 Mio EUR jährlich.

„Wir fühlen uns geehrt und sind natürlich begeistert, dass Unibail-Rodamco-Westfield,Visual Art einen so wichtigen Markt wie Deutschland anvertrauen. Uns verbindet bereits eine lange erfolgreiche Partnerschaft in Schweden. Der Erfolgt beweist, dass unser disruptiver Out-of-Home Geschäftsansatz auch international überzeugt. Der DooH-Markteintritt in Deutschland ist ein wichtiger Schritt in unserer internationalen Expansion“, sagt Andreas Lind, CEO der Visual Art Group.

Als Digital Signage Integrator ist Visual Art mit einem Büro in Hamburg schon lange etabliert u.a. für den Kunden McDonalds in Europa. Die DooH-Aktivitäten – die für die Hälfte des Visual Art Business stehen – sind den meisten Marktteilnehmern in Deutschland bisher nicht bekannt. Bei der Vermarktung des neuen deutschen URW Shopping-Center Netzwerks arbeitet Visual Art mit Goldbach Germany zusammen.