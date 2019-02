Im vergangenen Jahr hatte die Radio-Gruppe Global die Übernahme dreier Out-of-Home-Unternehmen angekündigt. Nach der Doppelübernahme von Primesight und Outdoor Plus im September 2018 gab das Unternehmen Mitte Oktober die Übernahme von Exterion Media bekannt.

Wie jetzt öffentlich wurde, wird diese große Übernahme aktuell noch von der Kartellbehörde Competition & Markets Authority (CMA) geprüft. Mitte April müsste dieser Prozess abgeschlossen sein.

Nach den aktuellen Einschätzungen der CMA stellen sich nach der Übernahme Exterions durch Global die Marktanteile in UK künftig so dar: Global würde mit 32% demnach Platz 2 unter Großbritanniens Außenwerbern einnehmen. Platz 1 würde mit einem Anteil von 36% an JCDecaux gehen, die auch weltweit einen Marktanteil von 36% erreichen. Bislang war damit gerechnet worden, dass beide Media Owner in UK jeweils etwa 35% an Marktanteilen erreichen würden.