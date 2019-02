Moxy Hotels ist keine klassische Hotelkette. Die spaßige Marke, die 2014 von Ikea und Marriott ins Leben gerufen wurde und oft als „Erlebnishotel“ bezeichnet wird, bietet eine andere Art von Aufenthalt, bei der die gemeinsamen Räume, Bars und Interaktionen der Reisenden mehr Aufmerksamkeit erhalten als die Gästezimmer. Ähnlich wie Motel One oder Citizen M sollen Gäste in den öffentlichen Räumen oder Lounges networken, arbeiten und feiern.

An einem der neuesten Standorte, dem Moxy Chattanooga Downtown in Chattanooga, Tennessee USA, beginnt das Erlebnis, sobald die Gäste die Tür betreten und auf ein Retro Signage treffen. Das Split Flap Display bietet klassische Technologie der Tourismusbranche direkt aus den 1960er Jahren.

„Es macht Spaß zu sehen, wie die Leute von der Technologie überrascht werden. Das Tolle daran ist, dass wir die volle Kontrolle über den Content haben. Wir verwenden verschiedene Stile, um zu neuen Nachrichten zu wechseln. Wenn der erste Übergang darin besteht, dass alle Klappen gleichzeitig umkippen, kann der nächste Übergang eine Welle von links nach rechts sein. So bleiben wir interessant und bietet den Gästen überraschende Momente, die Teil ihres Moxy-Erlebnisses sind.“

Helton machte deutlich, dass das Split Flap Display nicht nur ein technisches Kunstwerk ist – es ist auch eine Hommage an die tiefen Wurzeln der Stadt, was sich an den alten Bahngleisen zeigt, die direkt neben dem Außenbarbereich des Hotels verlaufen.

Das 6-reihige und 24-spaltige Oat Foundry Faltblatt-Display ist ein multifunktionales Messaging Board, das es dem Hotel ermöglicht, alle gewünschten Nachrichten zu programmieren und einen Zeitplan für die automatische tägliche Kommunikation mit den Gästen zu erstellen. Die Botschaft ändert sich alle 15 Sekunden, so dass die Gäste immer etwas Neues zu sehen bekommen und leicht ein Foto oder Video aufnehmen und auf Social Media teilen können. Ein klassischer Sharable Moment.

Moxy Chattanooga nutzt die Technologie, um lustige Zitate und inspirierende Botschaften auszutauschen, zusätzlich zu den benutzerdefinierten Willkommensnachrichten für Gruppen oder Gruppen von Gästen.