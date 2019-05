Content Mehr als nur Kunst in der Lobby

Lobby Digital Signage ist oft die Visitenkarte des Unternehmens. Hier wird in große Videowalls investiert und bei der ersten Content-Produktion stehen erstaunliche Budgets zu Verfügung. Doch im laufenden Betrieb bleibt nicht viel, also muss der Content a la Videokunst langlebig sein.

Ganz anders bei JP Morgen in Hongkong. Eine wenig spektakuläre Lobby in einem 70er Jahre Bürogebäude in Central sollte aufgehübscht werden. Die Wahl fiel auf eine Videowall mit 74 LCD-Displays. invidis inspizierte die Installation im letzten Jahr

Neben einer aufwändigen Videowall investierten die Verantwortlichen von JP Morgen in dynamischen Content. Nicht nur historische Szenen von Hong Kong werden auf den Screens oberhalb der Aufzugtüren gezeigt, sondern auch dynamische Informationen. Börsen- und Devisenkurse und sehr ansprechend animiert die Verkehrsdicht auf den Straßen.

Realisiert wurde das Konzept von der kanadischen Telecine, die u.a. auch schon das formatfüllende Bloomberg Konzept am Flughafen London City realisierten (invidis Bericht).