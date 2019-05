Die KitKat Delayed Flight Machine wurde im vergangenen Jahr von JWT-Brasilien für den Kunden Nestle entwickelt. Vor einem langen Feiertagswochenende – berüchtigt für viele Flugverspätungen- wurde am Innenstadtflughafen Congonhas in São Paulo ein Kitkat-Automat aufgestellt.

Das Digital Signage basierte Konzept basierte auf einer real-time Anbindung einer Vending Machine an das FIDS System des Flughafens. Passagiere deren Flug verspätet war, konnten den Boardingpass scannen und erhielten einen kostenlosen Kit Kat-Schokoladenriegel. Zusätzlich wurde jeweils eine individuelle Ansage abgespielt “Passenger of flight number 1058, have a delicious flight”.

Interessant ist der Technologie-Ansatz auch für andere Use-Cases an Flughäfen. So könnten Fluglinienen bei Verspätungen oder anderen Flugunregelmäßigkeiten (IRREG) Verpflegungsvoucher, Hotelgutscheine oder Bahntickets ausgeben.

Gefunden bei Umdasch