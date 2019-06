DSS Europe 2019 Cloudy Outlook for Physical Retail? A View on the Store from the Cloud

Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Die Digitalisierung des (physischen) Einzelhandels und die sich wandelnde Rolle des Geschäfts ist heute für jeden Manager eines Omnichannel Retailers ein wichtiges Feld. Viele Einzelhändler bemühen sich, die Rolle ihrer Unternehmungen und Läden zu verändern – weg von einem reinen Transaktionsbereich und hin zur Transformation in einen Erlebnisbereich, in dem Storytelling, Markenerlebnis, Mehrwertdienste und das Treffen mit Gleichgesinnten die neue „Währung“ sind.

Die Integration eines physischen Touchpoints in eine ganzheitliche Customer Journey und die Nutzung von Digital, nicht als Mittel zum Zweck, sondern um die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu verbessern und ein nahtloses, vernetztes und personalisiertes Erlebnis zu ermöglichen, ist besonders für den traditionellen Einzelhandel schwierig.

In der Session „Cloudy Outlook for Physical Retail? A View on the Store from the Cloud“ wird Nino Bergfeld, Sr. Manager Retail Industry Go To Market – DACH, Salesforce, Best Practices und Ansätze von nationalen und internationalen eTailern und Omnichannel-Händlern vorstellen.