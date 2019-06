Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Am zweiten Tag der Veranstaltung steht mit Kai-Marcus Thäsler, bislang: Managing Director, Posterscope, der frisch gebackene Chef des Branchenverbands FAW auf dem Podium. Wie an dieser Stelle vermeldet, wird Thäsler ab Juli 2019 als Geschäftsführer den FAW leiten.

Programmatic Advertising und automatisiert erstellte Inhalte treiben Digital-out-of-Home voran. Wie geht es weiter? – In der Keynote „The Future of Out of Home is (Artificial) Intelligence“ wird Thäsler skizzieren, wie intelligente Plattformen, kreative Kampagnen und auch die Verbraucher die Gattung voranbringen werden.