DSS Europe 2019 Panel Digital Experience Platforms - From DS to DXP

Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Am zweiten Tag der Branchenveranstaltung wird sich das Panel „The Business of Digital Experience Platforms – From DS to DXP“ der nahen Zukunft widmen: Digital Signage-Plattformen sind auf dem Weg, sich zu Digital Experience Platforms zu entwickeln. Wie geht dies vonstatten? Welcher Zeithorizont ist absehbar? Wie geht man mit neuen Marktteilnehmern um? Ist beispielsweise Adobe mit seiner Plattform mehr Konkurrent – oder ein potenzieller Partner?

Antworten geben Marco Burkhardtsmayer, Digital Nomad / Technologist, MuSe Content, Nino Bergfeld, Sr. Manager Retail Industry Go To Market – DACH, Salesforce, und Roland Grassberger, CEO, Grassfish.