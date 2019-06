Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Bei starker Lichteinstrahlung bleiben die Inhalte auf herkömmlichen Screens nahezu unsichtbar. Ein Phänomen, dass man in Außenbereichen hervorragend an den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn beobachten kann. Selbst die über den Automaten angebrachte Blende nutzt zumeist nichts. Auch etwaige Filter vor diesen Displays helfen nicht viel. Zumindest dann, wenn sich diese Automaten in Außenbereichen befinden – manchmal auch, wenn sie durch Dachvorsprünge überdacht sind. Bei solchen Installationen ist in diesen Situationen auch eine Änderung des Einblickwinkels (Bewegung des Nutzers) zweckfrei.

Das kann, wie im Falle der Fahrkartenautomaten zum Abbruch von Aktionen der Nutzer führen – also auch zu ganz realem Umsatz- und Reputationsverlusten. Im real existierenden geschilderten Szenario führt die Ausgestaltung der genutzten Screen-Lösung dazu, dass dann auch die Touch-Eingaben unmöglich sind, also keine Fahrkarte gekauft werden kann.

Aber auch in Innenräumen sorgen Sonne – oft verstärkt, wenn sie durch Glasfronten in ein Gebäude strahlt – und manchmal auch künstliche Lichtquellen zumindest für optische Störungen. Dann sind Inhalte gar nicht oder nur schwer zu lesen, man kann etwaige vorgesehene Touch-Punkte nicht finden oder erkennt die mühsam nach CI-Vorschriften zusammengestellten Farben so wahrnehmen, wie sie gedacht waren.

Am Arbeitsplatz in der Firma ist das Innenraum-Pänomen übrigens auch schnell am Monitor bemerkbar. Dort kann man abdunkeln. Aber in einer Shopping Mall? In Außenbereichen?

Da helfen nur Screens mit wesentlich höheren Luminanzen. Nur die Lichtstärke, Filter und weitere Technologien können die durch das einfallende Licht stammenden ungewollten Effekte beseitigen.

Dennoch werden immer noch herkömmliche oder nicht ausreichend lichtstarke Screens in vielen Projekten genutzt. Grund ist oftmals das liebe Geld, da lichtstarke Lösungen teurer sind.

Beim DSS Europe 2019 haben Zweifler und knausrige Budget-Verantwortliche Gelegenheit, der Wahrheit ins Auge zu sehen – und natürlich auch alle anderen Besucher der Veranstaltung. Denn beim Shootout in der von 2 Seiten und oben mit Glas gestalteten Halle des Hotels werden High Brightness-Lösungen gegen herkömmliche antreten. Dass das Ergebnis schon feststeht, sollte Sie nicht davon abhalten, mal einen Blick darauf zu werfen.

Wann? – Mittwoch, 03. Juli 2019

Zeit: – 11:00 – 11:30 Uhr

Ort: – Hilton Munich Airport, Palm Hall

Noch keine Anmeldung zur DSS Europe 2019? – Unter diesem Link gelangen Sie zur Registrierung.