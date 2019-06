In diesem Jahr verstärkt LG sein Engagement beim Thema Professional OLED Screen. Auf der ISE 2019 waren denn auch zahlreiche OLED Screens zu sehen, besonders transparente OLEDs. Letztere sind vor allem im Bereich Einzelhandel sowie Sektor Rental gern gesehene und spektakuläre Abwechslung von LCD Screens und nicht-transparenten Displays, ermöglichen sie doch, reale Umgebung oder reale Exponate und Screen zu einer optischen Einheit zu verschmelzen.

Nun kündigt einer der größeren Kunden an, weiter in Transparent OLED von LG zu investieren: Rental-Spezialist Lang AG bringt in Kürze 4 Varianten auf den Markt, die bei den Lindlarer verfügbar sein werden. Bereits seit Anfang 2017 ist Lang Distributor für LG-Produkte im OLED-Segment.

Ab Sommer 2019 werden insgesamt vier verschiedene Produktvarianten im Portfolio der LANG AG erhältlich sein. Neben dem originalen Open Frame Display von LG ergänzen die Produkte GhosT-OLED Full Kit, Half Kit und Touch Kit die Produktreihe.

Das GhosT-OLED Full Kit eignet sich durch sein anwendungsorientiertes Produktdesign ideal für jeglichen Rental & Staging Einsatz. Gleichzeitig kann es auch problemlos als Stand-Alone-Anwendung eingesetzt werden, da die Signage Box im Standfuß integriert ist. Das optimierte Gehäuse des Displays bietet von nun an die Möglichkeit, die Standfußausrichtung durch wenige Handgriffe von 90° zu 180° eigenständig zu verstellen.

Beim Half Kit handelt es sich um eine Open Frame Version des GhosT-OLEDs, die eine erleichterte Integration in transparente Videowände, Tischapplikationen oder Installationen ermöglicht, in denen die Signage Box abgesetzt werden muss. Diese kann in einer Entfernung von 1,6 m platziert werden.

Das ergänzende Touch Kit besteht aus einem primeTOUCH Overlay mit 12 simultanen Touch-Punkten, welche bei Bedarf auf bis zu 50 Touch-Punkte erweitert werden können. Das Touch Kit kann sowohl mit dem Full Kit als auch mit dem Half Kit kombiniert werden und rundet somit die vielseitige GhosT-OLED Produktreihe ab.

Sowohl für das LG Display 55EW5F-A als auch für die GhosT-OLED-Serie gewährt die Lang AG eine Garantie von drei Jahren.

Tobias Lang, Vorstand der Lang AG: „Anhand von durchdachten und individualisierten Konzepten können wir nicht nur die vielversprechenden LG OLED Produkte in der DACH Region vertreiben, sondern auch die zweite Generation unserer SOLUTIONS4AV GhosT-OLED Serie im Markt etablieren.“

Auch bei LG freut man sich über die vertiefte Kooperation: „Unsere professionellen Transparent OLED Displays bieten Anwendern viele flexible Installationsmöglichkeiten. Mit der LANG AG haben wir einen starken Partner an der Seite, der sich u.a. im professionellen Display-Markt durch Know-How und eine hohe Beratungskompetenz auszeichnet und somit das Konzept der Veredelung unserer Produkte optimal umsetzen kann“, so Ingo Krause, Director Sales & Marketing DACH bei LG Electronics Deutschland.